Ростов-на-Дону, , 18:05 — REGNUM В 2020 году в Ростовскую область намечен визит крупной бизнес-миссии из Японии. Об этом сообщил заместитель донского губернатора Алексей Изотов.

«Состав нашей делегации будет подобран с упором на нацпроект «Малое и среднее предпринимательство. Мы хотим, чтобы эта миссия в основном состояла из представителей малых и средних предприятий Ростовской области, именно региональных, которые в Японии смогли бы найти общие интересы с японскими региональными компаниями», — цитирует чиновника ТАСС.

ИА REGNUM сообщало, что в 2020 году Ростовская область намерена подписать соглашение о сотрудничестве с южной японской префектурой Окинава. Ранее донской губернатор Василий Голубевзаявлял о готовности развивать межрегиональное сотрудничество с префектурами Японии, а также торгово-экономические и культурные связи.

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