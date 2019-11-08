Москва, , 18:09 — REGNUM В проекте бюджета Москвы на 2020 год и плановый период предложено исключить расходы на Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Вильнюсе (Литва). Соответствующие поправки подготовила и внесла фракция «Справедливая Россия» в Московской городской думе.

Объём расходов на эти цели составляет свыше 802 млн рублей в 2020 году. За счёт экономии предлагается сократить дефицит бюджета столицы на эту же сумму.

«Строительство данного объекта осуществляется вне территории Москвы. Кроме того, Вильнюс не является ни городом побратимом Москвы, ни городом партнером», — отмечено в обосновании к поправке.

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