Чебоксары, , 17:47 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс» выставляются на торги два крупных лота. Предлагается выкупить имущество предприятия, расположенное в Чебоксарах и Новочебоксарске, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Предлагается выкупить недвижимое и движимое имущество Чебоксарского АТП, расположенного в столице Чувашии по проспекту И. Яковлева, 37. Начальная цена определена в размере 198 564 003,76 рублей, шаг аукциона — 9 928 200,19 рублей, задаток — 39 712 800,75 рублей. Напомним, согласно инвентаризации, в структуру автоколонны входят гараж на 200 мест, семь нежилых зданий, котельная, право аренды земельного участка площадью 52 491 кв. метров.

Также на торги выставлено недвижимое и движимое имущество Новочебоксарского АТП. Начальная цена составляет 145 663 916,8 рублей, шаг аукциона — 7 283 195,84 рублей, задаток определён в размере 29 132 783,36 рублей.

Торги пройдут в форме открытого аукциона.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании «Чувашавтотранса» банкротом и открытии конкурсного производства. Единственный в республике государственный перевозчик обслуживал 231 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.

7 ноября 2019 года стало известно о проведении проверки в отношении республиканских чиновников по делу о банкротстве «Чувашавтотранс». Проверка инициирована на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных пятью статьями уголовного кодекса, — в частности, превышения и злоупотребления полномочиями, халатности, преднамеренном банкротстве.

Подробнее: Силовики проверяют чиновников по делу «Чувашавтотранса»

Читайте ранее в этом сюжете: Чебоксарскую автоколонну банкрота «Чувашавтотранса» оценили в 220 млн