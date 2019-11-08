Москва, , 17:13 — REGNUM Льготные категории граждан могут получить скидки на железнодорожные билеты в Крым и обратно. О ведении таких переговоров заявил гендиректор оператора железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов, пишут РИА Новости 8 ноября.

Как сообщало накануне ИА REGNUM, компания «Гранд Сервис Экспресс» запустила продажу билетов на пассажирские поезда в Крым, которые начнут курсировать в конце декабря 2019 года.

«Да, мы планируем открыть все льготные категории. Проводим сейчас дополнительную работу с рядом государственных ведомств для того, чтобы расширить этот круг», — отметил Ганов.

По его словам, железнодорожный оператор планирует, что все льготные категории РФ смогут получить скидки или бесплатный проезд в Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов отмечал, что цены на поезд в Крым могут меняться, но должны оставаться в определённых пределах. Так, в частности, стоимость билетов не должна быть «запредельной», заявлял депутат.

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