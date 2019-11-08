Воронеж, , 17:07 — REGNUM Более тысячи единиц «брендовых» товаров с признаками контрафактности изъято в магазинах Воронежа в октябре, ущерб правообладатели оценили более чем в 6,5 миллиона рублей, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе Воронежской таможни.

Контрафакт Пресс-служба Воронежской маможни

Товары с признаками контрафактности сотрудники таможни обнаружили в одном из крупных воронежских торговых центров: спортивная одежда и обувь, платья, мужские рубашки, носки, головные уборы и защитные чехлы для мобильных телефонов, маркированные товарными знаками, похожими до степени смешения на товарные знаки известных зарубежных марок — Gucci, Chanel, Reebok, Adidas, Nike, Puma, Louis Vuitton, Apple, Lacoste.

После изъятия товаров Воронежская таможня направила запросы в адрес законных правообладателей.

«В заключениях значится, что ни маркировка, ни навесные этикетки, ни способ исполнения товарных знаков не соответствуют оригинальным. О контрафактности задержанных предметов одежды и обуви свидетельствует и отсутствие оригинальной упаковки и несоответствие оригинальному дизайну», — сообщил главный государственный таможенный инспектор отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений Воронежской таможни Сергей Ившуков.

Общую сумму ущерба от появления изъятой продукции на прилавках правообладатели оценили в 6 млн 670 тыс. рублей. При этом наибольшая сумма ущерба была зафиксирована представителями марки Chanel — 3,5 млн рублей.

В случае признания судом данного товара контрафактным, он подлежит конфискации, а затем уничтожению, напомнили в пресс-службе таможни.