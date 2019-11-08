Рига, , 17:00 — REGNUM После подачи деклараций выяснилось, что бывший председатель государственного акционерного общества Латвийская железная дорога (Latvijas dzelzceļš — LDZ) Эдвин Берзиньш и его заместитель Айвар Стракшас после увольнения получили компенсации в размере 250 000 и 200 000 евро соответственно. Об этом передает портал NRA.

По данным журналистов, в 2018 году, руководимое ими предприятие, монополист на рынке железнодорожных и пассажирских перевозок в Латвии заплатило в бюджет 78,9 миллиона евро, что на 8,7 миллиона евро больше, чем в 2017 году. Годовой отчёт за 2019 год будет доступен в следующем году.

Зарплата Эдвина Берзиньша за 7,5 месяцев текущего года составила 341 910 евро, это почти в три раза больше, чем в 2018, когда за 12 месяцев экс-председатель правления LDZ получил только 146 982 евро.

Схожим образом сложилась картина и у его заместителя Айвара Стракшаса. За 7,5 месяцев 2019 г. он заработал 286 331 евро, а в прошлом году всего 128 404. Журналисты отмечают, что причиной увольнения управленцев стал конфликт с министром сообщений Латвии Талисом Линкайтсом.