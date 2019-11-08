Москва, , 16:52 — REGNUM Тарифы ОСАГО в целом за 10 месяцев 2019 года снижались, однако динамика цен весьма неравномерна в территориальном разрезе по стране. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на парламентских слушаниях в Совфеде по теме «Развитие системы ОСАГО: индивидуализация тарифа».

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«По итогам 10 месяцев текущего года тариф действительно по легковому автотранспорту физических лиц снижен на 3,8%. Если мы берём в принципе тариф по ОСАГО, то он снижен более чем на 5%. И это всё без учёта инфляции. С учётом инфляции снижение произошло ещё более серьёзное», — заявил Чистюхин.«Всё это сделано за счёт конкуренции. Но если мы посмотрим на территориальный разрез, то мы увидим, что в 65 регионах Российской Федерации тариф снижен, а в 22 регионах — тариф увеличен. Здесь возникает большой вопрос, действительно ли мы на сегодняшний день готовы на то, чтобы относительно значимая часть населения страны столкнулась с определённым повышением тарифа? При том, что очень важно, что если говорить об аварийности, то не более 5% граждан являются виновными в аварии», — подчеркнул он.

Отметим, что определённое повышение тарифов ОСАГО ожидается в связи с четырёхкратным повышением предела компенсации за ущерб жизни и здоровью, которое предусматривается новыми поправками в закон. Ранее директор по методологии Российского союза автостраховщиков Евгения Васильева высказывала оценку, что средняя цена страховки после реформы может увеличиться на 23%.