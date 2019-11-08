Москва, , 16:47 — REGNUM Если поправки к закону об ОСАГО об индивидуализации тарифов будут приняты, то цены будут устанавливаться для каждого конкрентного водителя на основе большого количества факторов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на парламентских слушаниях в Совфеде по теме «Развитие системы ОСАГО: индивидуализация тарифа».

«Индивидуализация тарифа должна выражаться в том, что внутри тарифного коридора базовый тариф, базовые ставки будут устанавливаться не какой-то широкой группе населения, проживающей в одном населённом пункте или на одной территории. Они будут устанавливаться каждому конкретному водителю в зависимости от большого количества факторов, которые должны приниматься во внимание», — заявил Чистюхин.

Также в законопроекте заложено несколько других идей, чтобы сбалансировать систему.

«Мы не видим долгосрочных перспектив для использования коэффициента мощности. Нам хотелось бы через какое-то время убрать коэффициент территориальный для того, чтобы обеспечить равные права для того, чтобы обеспечить равные права граждан на всей территории РФ. Мы хотели бы уравнять права граждан по возмещению, связанному с ущербом жизни и здоровью», — подчеркнул Чистюхин.