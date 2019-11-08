Рига, , 16:47 — REGNUM Инфляция в октябре 2019 года в Латвии, по данным Центрального статистического управления Латвии (ЦСУ), по сравнению с аналогичным периодом 2018 составила 2,3%. Об этом информирует портал LSM.

При том, что цены на товары в стране выросли на 1,9%, рост цен на услуги составил 3%. Наибольшее влияние на колебания цен оказали алкоголь и безалкогольные напитки, сигареты, товары для дома. Выросли цены в сегменте общественного питания, отельном бизнесе и здавоохранении.

Кроме того, на 3,6% в стране подорожали: электроэнергия, вывоз мусора, отопление, арендная плата, ремонтные работы. В сфере здравоохранения цены выросли на 2,2%. Бензин подешевел на 4,4%, дизельное топливо на 4,7%.