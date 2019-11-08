Москва, , 16:45 — REGNUM В настоящее время лишь 1,5% от числа всех обращающихся не могут по каким-то причинам купить полис ОСАГО. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на парламентских слушаниях в Совфеде по теме «Развитие системы ОСАГО: индивидуализация тарифа».

«В настоящее время свидетельством того, что полисы доступны, является то, что по потребителям, которые хотят купить полис ОСАГО, но по каким-то причинам не могут этого сделать, сегодняшняя цифра составляет не более 1,5% от всех обращающихся. Раньше она была несколько десятков процента. Всё-таки сегодня ситуация говорит о том, что относительно мы живём в достаточно спокойной конфигурации относительно того, как системно ОСАГО работает», — заявил Чистюхин.