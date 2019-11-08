Кемерово, , 16:41 — REGNUM В Кузбассе за 10 месяцев 2019 года выполнено более 97% плана по переселению с подработанных территорий, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

Задачу максимально усилить реализовать федеральную программу в 2019 году губернатор Сергей Цивилев поставил еще в октябре прошлого года на совещании по вопросам переселения семей с подработанных территорий с участием заместителя министра энергетики России Анатолия Яновского.

«По итогам серьёзной работы региона с федеральными структурами в 2019 году на финансирование программ местного развития и обеспечение занятости для шахтёрских городов и посёлков Кемеровской области из федерального бюджета будет направлен 1 млрд 48 млн 197 тыс. рублей. Это почти вдвое больше, чем планировалось ранее (599 млн 135 тыс. рублей)», — уточнили в облправительстве.

По данным департамента угольной промышленности региона, с января по октябрь текущего года по программам содействия переселения с подработанных территорий ликвидируемых угольных предприятий освоено 1 млрд 21 млн рублей, переселено 539 семей.

В частности, в Анжеро-Судженске освоено 259,4 млн рублей, в Белове — 10,7 млн рублей, в Киселёвске — 248,8 млн, в Осинниках — 9,2 млн рублей, в Прокопьевске — 491,5 млн рублей, в Новокузнецке — 1,1 млн рублей.

За счет средств угольных предприятий (464,9 млн рублей) на конец октября переселено ещё 395 семей.

Требуется снести ещё 4452 дома, переселить 5 185 семей. На это потребуется 9 млрд 863 млн рублей и почти 10 лет.