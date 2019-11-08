Москва, , 16:41 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 28 октября по 5 ноября выросла на две копейки и составила 44,68 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Литр дизельного топлива за этот же период подорожал сразу на 37 копеек — до 46,83 рубля. Неделей ранее стоимость дизтоплива выросла на 13 копеек, тогда как цены на бензин не изменились.

По состоянию на 5 ноября средняя цена на литр бензина марки АИ-92 составляла 42,27 рубля, марки АИ-95 — 45,74 рубля, марки АИ-98 — 51,68 рубля.

По данным Росстата, в течение недели повышение цен на бензин наблюдалось в 23 субъектах Федерации. Наибольший рост отмечен в Красноярске, Владивостоке и Хабаровске — на 0,5%.

В девяти субъектах Федерации цены на бензин снизились, наиболее всего в Краснодаре — на 0,3%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены в среднем не изменились.