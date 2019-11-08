Исламабад, , 16:42 — REGNUM 8 ноября в Исламабаде завершились переговоры делегации МВФ (Международный валютный фонд) и правительства Пакистана в рамках первой квартальной инспекции кредитной программы.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, правительство Пакистана охарактеризовало итоги переговоры как «успешные» и отметило, что Исламабад не просил у МВФ каких-либо послаблений или уступок, потому что они «не нужны». Как сообщает информагентство, представители МВФ остались довольны работой Государственного банка Пакистана (центробанка) во главе с Резой Бакиром и потребовали, чтобы он и впредь придерживался выбранной политики «плавающего обменного курса». С другой стороны, делегация МВФ потребовала от Пакистана работать над более эффективным сбором налогов и отказаться от дополнительных льгот и субсидий. Одним из главных требований МВФ стало законодательное обеспечение большей независимости Государственного банка.

Напомним, что Пакистан и МВФ подписали соглашение о трехлетней кредитной программе на сумму 6 миллиардов долларов. Правительство обязалось улучшить собираемость налогов, отказаться от многих субсидий и льгот.