Ханты-Мансийск, 8 ноября 2019, 16:28 — REGNUM Жители Югры задолжали 1,5 млрд рублей по имущественным налогам. Среди должников 1 300 жителей ХМАО, сообщила на пресс-конференции 8 ноября руководитель УФНС России по Югре Ольга Литова.
На 1 октября львиная доля долгов приходится на транспортный налог — 1, 05 млрд рублей. Долги жителей Югры по налогу на имущество составляют 292,3 млн рублей, по земельному налогу — 125,9 млн рублей.
Отмечается, что в 2019 году произведён расчёт имущественных налогов, которые необходимо оплатить до 2 декабря.