История вопроса

Налог на имущество физических лиц в Российской Федерации регулируется главой 32 Налогового кодекса РФ. Плательщиками налога являются собственники имущества, подлежащего налогообложению. К такому имуществу относятся объекты недвижимости и доли в праве общей собственности на них.

Налог на имущество физлиц является местным налогом, - его ставки определяются органами местного самоуправления, но в пределах, установленных федеральным законодательством. Налог рассчитывается из кадастровой или инвентаризационной стоимости имущества. Для некоторых категорий граждан установлены льготы по налогу.

Федеральная налоговая служба исчисляет размер налога и рассылает гражданам уведомления. В случае неуплаты налога в установленный срок начисляется пеня в размере 1/300 от текущей ставки рефинансирования Центрального Банка за каждый день просрочки. Сумма долга может быть взыскана из доходов должника.

