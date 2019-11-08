Москва, , 15:57 — REGNUM Предположения об ухудшении качества жизни российского населения из-за ратификации Парижского соглашения по климату опровергло Министерство природы и экологии. Выполнение этого документа несет жителям РФ «только благо», сообщили в пресс-службе министерства.

Положительный эффект ожидается от ограничения вредных выбросов и снижения предприятиями «углеродного следа», как и от мероприятий национального проекта «Экология», отметили в Минприроды. Эксперты допускают риски только для компаний-экспортеров.

«Но даже это мы способны урегулировать», — заявили в министерстве ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ратифицированное Россией Парижское соглашение по климату вступило в силу 6 ноября. Из-за этого Россия может столкнуться с серьезными социальными и экономическими рисками, написали 8 ноября «Известия».

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