Москва, , 15:56 — REGNUM Нефть 8 ноября дешевеет на фоне неоднозначных сигналов по ходу торговых переговоров США и КНР. На смену вчерашнему позитиву, который возник благодаря заявлениям министерства торговли КНР о постепенной отмене введенных пошлин, пришел негатив, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Дело в том, что какая-либо конкретика по переговорам все еще отсутствует, да и один из советников Белого дома по торговле в недавнем интервью заявил, что никакого соглашения о снижении тарифов на данный момент не подготовлено. По сути, ситуация продолжает зависеть главным образом от американского лидера, который вполне может в случае необходимости в очередной раз отказаться от заключения сделки.

Подписание соглашения должно привести к резкому росту стоимости сырья. Ооднако до тех самых пор нефть продолжит дешеветь на фоне увеличения активности американских компаний и опасений о дальнейшем падении спроса на сырье.

В начале декабря в Вене должна произойти встреча ОПЕК+, на которой будут обсуждать дальнейшую стратегию поведения на рынке. В конце 2018 года основные экспортеры заключили соглашение о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки для поддержания цен.

Возможно, на встрече будет обсуждаться более агрессивные действия по ограничению активности: в декабре должно состоятся IPO саудовской Saudi Aramco — крупнейшей нефтяной компании в мире, которое находится под угрозой срыва из-за низких нефтяных цен.

Скорее всего, представители Саудовской Аравии воспользуются последним шансом разогнать стоимость сырья перед столь важным для них событием. Ожидаем дальнейшего снижения цен до отметки в $61 за баррель», — полагает эксперт.

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