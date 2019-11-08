Киев, , 15:55 — REGNUM Одна из важных проблем экономики Украины состоит в низкой конкуренции, причем общество недооценивает масштаб этой проблемы, заявил сегодня, 8 ноября, украинский министр экономики Тимофей Милованов.

Он проинформировал, что согласно последних проведенным исследованиям, на Украине на рынки с благоприятной для конкуренции структурой приходилось 43,4% общего объема реализации продукции (товаров, работ и услуг) и почти столько же — 43% — на рынки с неблагоприятной для конкуренции структурой. Правда, эти данные от 2016 года.

Соответственно, Милованов пообещал повысить конкуренцию в два раза в пяти самых проблематичных отраслях — энергетике, агропромышленном комплексе (АПК), спиртовой и табачной отраслях, а также на рынке минеральных удобрений.

Министр уточнил, что в спиртовой отрасли будет демонополизация и приватизация; в табачной отрасли создана рабочая группа с бизнесом и правительством по решению проблем; но наибольшие изменения идут в АПК Украины:

«Продолжается и улучшается система финансовой поддержки агросектора, с фокусом на маленькие фермерские хозяйства. Будет детенизован рынок земли. С помощью сателлитов начинаем контролировать использование государственной земли, бороться с самозахватом, и неуплатой налогов».

ИА REGNUM напоминает, что 7 ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Антимонопольный комитет требует скорейших изменений, ведь в нынешнем виде он не является эффективным независимым институтом.

«Мы понимаем, что сегодня это ведомство и его архитектура имеют ряд недостатков. Главным недостатком этого института является его зависимость, целый ряд правил, которые делают невозможной его работу как независимого органа. Поэтому, начиная с уровня заработной платы, уровня обеспечения деятельности комиссионеров, завершая процедурой их назначения — это все должно быть пересмотрено», — сказал Гончарук.