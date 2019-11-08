Москва, , 15:48 — REGNUM Как бы ни хотелось нового витка укрепления курса национальной валюты, но зима может оказаться для курса российской национальной валюты не самым благоприятным сезоном, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Рубль и доллар Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

«На этой неделе Министерству финансов РФ с очень большим трудом удалось разместить новые и именно «длинные» по сроку своего обращения ОФЗ, а это не самый хороший сигнал и для курса российского рубля.

К тому же на международном валютном рынке нет нового витка падения доллара США, которого многие ожидали после некоторого прорыва на поприще уже всем надоевшего до боли развода Англии с Евросоюзом.

Тот всплеск роста курсов английского фунта стерлингов и курса евро может и совсем сойти на нет под воздействием всплеска волатильности на глобальном рынке капитала, который уже вплотную подошел к так называемому «первому этапу» внешнеторговой сделки между КНР и США.

И дело даже не в том, что у нас в России крайне скромные экономические темпы роста, да и все прогнозы по всеми ожидаемому «рывку российской экономики» не самые радужные.

Всё намного прозаичнее, внешние факторы роста курса американского доллара как были, так и остались, а избыточная волатильность на Уолл-Стрит, может привести к очень серьёзной коррекции фондового рынка Америки, а это, как следствие, приведёт к реальному оттоку спекулятивного капитала из российских активов.

Стоит ждать витка волатильности, а это значит, что при явной смене тренда рынки столкнутся с мини-девальвацией курса российского рубля.

В текущих условиях будет очень хорошим сигналом для российского рубля, если он удержится по итогам текущей недели на отметках в 64,00 и 64,46 руб./доллар. На следующей неделе от этих уровней рубль может отойти обратно к уровню в 63,36 руб./доллар», — предполагает эксперт.

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