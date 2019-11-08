Кострома, , 15:46 — REGNUM Костромское УФАС России вынесло решение о признании рекламы медицинских услуг «Костромского онкологического диспансера» не соответствующей федеральному закону «О рекламе», — сообщает Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области.

Диспансер разместил на информационных конструкциях Костромы рекламу своих медицинских услуг — гинекологических операций, в которой отсутствовало предупреждение о наличии противопоказаний к их применению, необходимости получения консультации специалистов. Это запрещено частью 7 статьи 24 Закона о рекламе, — объясняют в УФАС. Отсутствие подобной информации не дает потребителям правильно оценить услугу, чем нарушает их права.

Костромской онкологический диспансер будет привлечен к административной ответственности. В соответствии с законодательством ему грозит штраф до 500 000 рублей.