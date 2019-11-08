Москва, , 15:45 — REGNUM Переход на проектное финансирование снизит банковские риски, что в свою очередь повлияет и на понижение ипотечных ставок, считает эксперт отдела консультации по недвижимости ООО «Эрнст энд Янг» Илья Сухарников. Об этом он заявил 8 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, предположившего, что ещё до 2024 года ставки по ипотеке могут достигнуть 7,9%.

Ипотека Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил Сухарников, в настоящее время есть довольно много программ, которые поддерживают ставки по ипотеке — в частности анонсированные льготы для Дальнего Востока, для многодетных семей и так далее. Это, по мнению эксперта, в целом немного снижает среднюю эффективную ставку по ипотеке.

«Если говорить об открытой доступной коммерческой ипотеке, то на неё влияет много факторов, — сказал Сухарников. — В частности это величина учётной ставки, от которой зависит стоимость заёмных ресурсов для банков и механизмы по рефинансированию ипотечных кредитов. И третий момент — это переход на проектное финансирование. В рамках эскроу у банков будет ещё больше механизмов контроля и понимания того, что происходит с проектом. Это очень серьёзно снизит банковские риски, в том числе по ипотеке, и за счёт этого ставки действительно могут снизиться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ставки по ипотеке в перспективе нескольких лет могут составить 7−8%. Она подчеркнула, что ставки по ипотеке будут снижаться вслед за снижением инфляции.

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