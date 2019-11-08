Москва, , 15:43 — REGNUM Поправки в закон об ОСАГО вызывают озабоченность у многих в связи с ожидаемом ростов тарифов из-за четырёхкратного повышения предела компенсации за ущерб жизни и здоровью. Однако разработчики законопроекта учли эту проблему, введя отлагательное условие для повышения планки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на парламентских слушаниях в Совфеде по теме «Развитие системы ОСАГО: индивидуализация тарифа».

«Очень важная история связана с тем, что до сих пор ОСАГО по целому комплексу причин — не сказать, что это так случайно получилось, — но по целому ряду причин до сих пор платит в случае гибели потерпевших значительно меньше, в четыре раза меньше, чем в других ситуациях», — заявил Моисеев.

«Это сермяжная несправедливость. Много раз приводили пример о том, что люди, которые ездят в автобусах или тех, кто ездят в автомобилях, страхованы на разные суммы, не говоря уже про другие. В целом выработан некий стандарт, что в случае гибели компенсация выплачивается в размере 2 млн рублей в рамках страхового возмещения», — отметил он.

Ранее высказывались опасения, что такие поправки в систему ОСАГО поспособствуют росту уровня таких выплат, однако законопроект включает меры по смягчению.

«Мы также понимаем, что моментальное повышение этой планки, конечно же, приведёт к моментальному росту тарифа, чего, конечно же, хотелось бы избежать. Поэтому мы пошли на то, чтобы ввести эту норму с отлагательным условием», — добавил вице-премьер.