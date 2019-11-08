Москва, , 15:44 — REGNUM Возможность ареста и конфискации криптоинструментов — логичный вопрос со стороны МВД, который следует обсудить. Об этом 8 ноября заявил первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев («Единая Россия»), пишет «Парламентская газета».

Криптовалюта Bitcoin.com

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что МВД, Росфинмониторинг, Генпрокуратура и Следственный комитет вместе с Минюстом, ФСБ и другими службами разработают предложения по правовойму механизму ареста криптовалюты. Такие предложения должны быть подготовлены до 31 декабря 2021 года. Валеев считает такие действия силовых структур логичными и правомерными.

«Надо исходить из того, что и уголовное, и гражданское законодательство уже предполагает возможность ареста активов. И раз мы сталкиваемся с виртуальной реальностью, рано или поздно станет вопрос регламентации таких отношений в виртуальном пространстве. Сама по себе постановка вопроса логичная и правомерная, прорабатывать эти вопросы надо», — заявил Валеев.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможной опасности использования криптовалют мошенниками для отмывания средств ранее предупреждала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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