Москва, , 15:47 — REGNUM По итогам октября 2019 года реализация немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz в России выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Всего российские дилеры немецкой марки продали за месяц 3787 легковых машин. Таким образом, Mercedes-Benz вошел в «десятку» самых популярных автомобилей на российском авторынке.

За период с января по октябрь 2019 года в России было продано 33 419 автомобилей Mercedes-Benz — это на 7% больше, чем за тот же период прошлого года.

«Для марки Mercedes-Benz российский рынок является приоритетным, поэтому в следующем году мы увидим много новинок: GLE-купе, GLB, дизельный G-класс, GLA, электрический EQC, рестайлинг E-класс. А как известно, выход новых моделей оказывает положительное влияние на продажи автомобилей», — сообщил директор филиалов «АВИЛОН. Mercedes-Benz» Алексей Стариков.

Напомним, 1 ноября 2019 года стало известно, что официальный представитель немецкой компании на российском рынке «Мерседес-Бенц РУС» отзывает в нашей стране 383 автомобиля Mercedes-Benz Е-Класс.

Читайте также: Составлен топ-10 самых «рэперских» автомобилей