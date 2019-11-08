Москва, , 15:38 — REGNUM Непринятие Бундестагом решения по поправкам к газовой директиве Евросоюза свидетельствует о недостаточной обоснованности, проработанности вопроса по применению соответствующих поправок к газовой директиве. Речь идёт об интересах не только Германии, но и других членов ЕС, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, к. ю. н Наталья Свечникова.

«Важно понимать, что безопасность энергоснабжения стран ЕС обеспечивается целым рядом мер, среди которых, по замыслу авторов, обсуждаемого законопроекта, должны быть и гарантии, заключаемые в формулировках исключений из требований третьего энергопакета.

Имущественные интересы и их защита, в частности, для Германии, применительно к процессу эксплуатации «Северного потока-2» во многом будут зависеть от решения немецкого парламента, так как реализация директивы и поправок к ней касается взаимоотношений с российской компанией Газпром, которая активно действует в направлении соблюдения требований третьего энергетического пакета.

Создана организация, которая может владеть участком трубопровода, к которому применимы рассматриваемые требования.

Исходя из установленных правил, владелец участка трубопровода не может быть поставщиком газа, поэтому завершающая часть трубопровода «Северный поток-2» попала под соответствующие требования, чем и было обосновано создание новой организации.

Проблема при проведении голосования по поправкам к директиве не может быть решена в короткий срок, так как требует и дополнительных экспертных и политических оценок. Однако можно надеяться, что в результате решение будет принято и эксплуатация трубопровода будет обеспечена», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, закон, который обходит ограничения газовой директивы Евросоюза, не принят Бундестагом. Об этом 8 ноября было объявлено на заседании парламента Германии.

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