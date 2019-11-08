Уфа, , 15:40 — REGNUM 368 коров из Дании поступили в агрохолдинг «Победа» в Башкирии. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба Башкирского референтного центра Россельхознадзора.

По словам чиновников, в течение месяца прибывшие из Дании нетели голштино-фризской породы будут находиться на карантине. За это время нетели элитной породы будут обследованы на карантинные болезни.

Отмечается, что ферма животноводческого комплекса сельхозпредприятия ООО «Победа», расположенная в деревне Качкинтурай Калтасинского района Башкирии, рассчитана на 2400 голов. До конца текущего года предприятие планирует получить еще 375 нетелей из стран Евросоюза.