Москва, , 15:33 — REGNUM Дилеры немецкого премиум-бренда BMW в ноябре повысили цены на 14 моделей в РФ. Об этом 8 ноября сообщается на сайте «Цена Авто».

Из 34 представленных на российском рынке моделей немецкого бренда пока выросла стоимость на 14 моделей, но уже 1 декабря этого года ещё четыре модели вырастут в цене.

По данным издания, стоимость машин увеличилась от 20 до 450 тыс. рублей. При этом у основной части моделей рост к стоимости составил не более 80 тыс. рублей. Лишь у некоторых моделей цена выросла в диапазоне от 60 до 450 тыс. рублей. К таким машинам относятся: BMW M2 Coupe, X7, 6 Series Gran Tourism и 7 Series.

Ранее компания BMW представила экстремальное купе M2 CS с максимальной мощностью мотора 450 «лошадей». В качестве агрегата у авто стоит трёхлитровая «турбирошестерка» от M4 Competition, работающая с «роботом» M DCT либо с механической коробкой передач.

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