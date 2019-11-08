Ярославль, , 15:19 — REGNUM В Ярославской области завершены работы по реконструкции двух резервуаров на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Ярославль». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ООО «Транснефть — Балтика». Как рассказали на предприятии, речь идет о резервуарах для нефтепродуктов РВСП-10 000 №2 и РВСП-10 000 №3 объемом 10 тысяч кубических метров каждый. Сначала был выполнен демонтаж старых резервуаров, построены новые. Также смонтированы технологические трубопроводы, наружные сети пожаротушения и канализации.

Реконструированный резервуар «Транснефть – Балтика»

«Объекты введены в эксплуатацию после успешного завершения испытаний. Аналогичные работы завершены на резервуаре РВСП-10 000 №4. В ближайшее время запланирован его ввод в эксплуатацию. Продолжаются работы по реконструкции РВСП-10 000 №6», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в ООО «Транснефть — Балтика».

Согласно проекту, срок безопасной эксплуатации новых резервуаров составляет 50 лет с межремонтным интервалом не менее 20 лет.

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