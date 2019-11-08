Саранск, , 15:12 — REGNUM В Мордовии показатель продолжительности жизни населения республики достиг 73,7 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики со ссылкой на данные регионального минздрава.

В настоящее время среди регионов Приволжского федерального округа Мордовия занимает по этому показателю второе место, среди всех регионов России — республика на 16-м месте.

«Мы ставим перед собой серьезные цели. К 2030 году средняя продолжительность жизни в республике должна составить 80 лет. Именно такую задачу ставит перед нами руководство страны. Кроме того, мы видим большой потенциал для решения проблемных вопросов в этой сфере в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Это очень важно для нашей республики», — подчеркнул глава Мордовии Владимир Волков.

ИА REGNUM напоминает, на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в Мордовии будет направлено почти 8 млрд. рублей. В первую очередь предстоит работать над стратегическими направлениями: это первичная медицинская помощь, онкология, сердечно-сосудистые заболевания и детская медицина. Поликлиники и дневные стационары останутся во всех районах республики. Они будут отремонтированы, оснащены современным оборудованием, обеспечены кадрами. Центры амбулаторной онкологической помощи появятся в межрайонных больницах. В общей сложности на эти цели будет выделено 2,3 млрд рублей.