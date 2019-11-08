Ижевск, , 15:03 — REGNUM На полигоне «Чистый город» в Удмуртии начнут переработку пищевых отходов в плодородный грунт. Об этом сообщили ИА REGNUM в региональном операторе ООО «Спецавтохозяйство».

В настоящее время проходит модернизация сортировочного комплекса, для отделения органики из общей массы отходов установят сепаратор «Грохот». Оборудование представляет собой барабан, на стенках которого за счет центробежной силы и будут оседать органические отходы. остальная част мусора будет сортироваться на пластик, металл, тетрапак,

В дальнейшем пищевые отходы будут компостироваться в специальных резервуарах. Компост направят на рекультивацию заполненных частей полигона.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября регоператор подал заявку в министерство строительства и жилищной политики республики с просьбой пересмотреть тариф на его услуги в сторону увеличения на 4% в 2020 году.

«В прошлом году регоператор просил 166 рублей, минстрой утвердил 98,48 рублей для МКД и 95,20 рублей для частного сектора», — напомнил глава минстроя Дмитрий Сурнин. Он добавил, что тариф будет корректироваться в связи с открытием нового полигона в Сарапуле. А просьба регоператора будет всесторонне проверяться с точки зрения обоснованности.