Бишкек, , 15:02 — REGNUM За девять месяцев 2019 года в Киргизии произвели безалкогольных напитков и минеральных вод на 3 млрд 695,3 млн сомов (3 млрд 365 млн рублей). Это на 6,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года, передает «Tazabek».

По информации министерства сельского хозяйства, за это время в республике изготовлено 105 млн 400,9 тысячи литров безалкогольных напитков, что больше показателя января — сентября 2018 года на 5,4%.

Также киргизстанские фирмы произвели 32 млн 414,5 тысячи литров минеральных вод. Это на 1,2% больше, чем было изготовлено за девять месяцев минувшего года.

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