Москва, , 14:57 — REGNUM Предпосылками обращения Национального союза производителей молока (Союзмолоко) к правительству РФ стали многочисленные барьеры регуляторного характера, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент РЭУ им. Плеханова, к. ю. н. Иван Денисов, комментируя просьбу Союзмолоко об ослаблении административного регулирования молочной отрасли.

«В частности, Союзмолоко просит отменить введение цифровой маркировки (по причине значительного увеличения расходов), а также пересмотреть правила отнесения молочных производств к 1-й и 2-й категориям опасности, что также может способствовать снижению стоимости готовой продукции.

Данное обращение заслуживает тщательного рассмотрения в рамках так называемой «регуляторной гильотины», предложенной председателем правительства РФ Дмитрием. Медведевым.

Снижение административной нагрузки будет способствовать увеличению объемов производства и эффективности деятельности предприятий, что окажет благоприятное влияние на экономику страны, а также улучшит уровень доступности продукции для населения.

Вместе с тем, не стоит забывать о возможных рисках снижения качества произведенной продукции. Поэтому следует предпринять все необходимые меры, направленные на то, чтобы снять ряд административных барьеров.

Но сделать нужно так, чтобы это не повлекло за собой снижение уровня разумного государственного контроля над производством молочной продукции», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Союзмолоко направил просьбу в правительство РФ. Производители молока жалуются на ряд важных проблем в отрасли.

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