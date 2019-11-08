Киев, , 14:57 — REGNUM Глава украинской Счетной палаты Валерий Пацкан критикует планы правительства резко увеличить поступления от приватизации в 2020 г., заявляя, что власти страны «наступают на обычные грабли».

Заявление Пацкана сегодня, 8 ноября, приводит пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что в первом чтении проекта госбюджета Украины на 2020 г. правительство учитывало доходы от приватизации в сумме 5 млрд грн, однако ко второму чтению этот показатель вырос на 7 млрд грн и составляет 12 млрд грн. При этом Украина последние годы традиционно выполняет годовой план приватизации всего на несколько процентов, из-за чего в бюджете всегда появляется существенный дефицит.

В частности, за 9 месяцев текущего года план выполнен лишь на 3%, при запланированных 13,4 млрд грн бюджет получил лишь 400 млн грн, заявляет Пацкан.

«Поэтому закладывать в госбюджет-2020 миллиардные поступления от приватизации — наступать на те же грабли… Счетная палата настаивала и настаивает на качественном прогнозе показателей государственного бюджета», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский официально поставил задачу начать подготовку к масштабной приватизации, в частности до 31 декабря 2019 года передать в Фонд государственного имущества Украины на приватизацию 500 государственных предприятий. Первые крупные продажи госимущества, как планируют власти, на Украине состоятся до апреля следующего года. Из тысяч государственных предприятий, которые сейчас функционируют в стране, нынешние власти хотят оставить в собственности государства лишь 200−300 компаний.