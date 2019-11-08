Париж, , 14:50 — REGNUM Французская нефтегазовая компания Engie, которая попала под штрафные санкции со стороны антимонопольного регулятора Польши, не согласна с таким решением и намерена обжаловать его. Об этом заявили в компании.

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«Мы абсолютно не согласны с этим претензиями. Будем оспаривать его незамедлительно», — приводит ТАСС заявление Engie

Как сообщало ИА REGNUM, польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал французскую компанию Engie, являющуюся одним из инвесторов проекта «Северный поток — 2», на 172 млн злотых (€40,3 млн) за отсутствие сотрудничества в деле о строительстве газопровода. Как пояснили в пресс-службе регулятора, такой штраф наложен на компанию «за постоянный и необоснованный отказ в отправке запрошенных документов».

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Напомним, проект морского магистрального газопровода «Северный поток — 2» реализует швейцарская компания NordStream 2 AG, 50% инвестиций обеспечивают французская компания Engie, нидерладско-британская компания RoyalDutchShell, немецкая компания Wintershall, финско-немецкая компания Uniper и австрийская компания OMV.

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