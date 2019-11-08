Обнинск, Калужская область, , 16:39 — REGNUM На перегоне Дельбичинда-Дабан в Байкальском железнодорожном тоннеле Восточно-Сибирской железной дороги введены в эксплуатацию припортальные раздвижные ворота, крупногабаритные створки которых изготовлены на Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области (входит в Госкорпорацию Ростех). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Предприятие из Обнинска изготовило для заказчика — АО «ГОЗ Обуховский завод» — три комплекта композиционных створок ворот: два — для установки на въездах в тоннель, один — резервный. крупногабаритные конструкции, состоящие из стеклопластиковых обшивок и специального заполнителя, представляют собой трехслойные панели размером 6,8 метра в высоту и 3,2 метра в ширину. Каждая створка весит 850 кг, при этом способна к разрушению локомотивом в случае возникновения нештатной ситуации — отказа автоматики или приводного механизма — без причинения повреждений железнодорожному составу.

Основное предназначение ворот — защита тоннеля от воздействия высокой влажности и низких температур. Одной из задач, которую пришлось решать специалистам «Технологии» при создании крупногабаритных композиционных створок, стало обеспечение сочетания заданной жесткости полотна с весовыми и прочностными характеристиками изделий.

«При той насыщенности электроникой, которая свойственна железнодорожной инфраструктуре, соблюдение температурного режима и параметров влажности приобретает особое значение. Ворота из композиционных материалов позволяют обеспечить надежную защиту тоннеля и выполнение требований безопасности на железной дороге», — сказал Андрей Силкин.

Строительство второго Байкальского тоннеля, длина которого превышает 6,5 км, ведётся в рамках целевой программы «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в целях развития пропускных и провозных способностей». Благодаря новому тоннелю будет значительно увеличена пропускная способность участка: с 15 до 25 пар поездов в сутки. В настоящее время готовность объекта к эксплуатации составляет 98%, ввод в строй запланирован на 2020 год.

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