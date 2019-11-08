Чебоксары, , 14:44 — REGNUM Первый арбитражный апелляционный суд вынес решение по апелляционной жалобе одного из учредителей компании-банкрота «Шуба», которого определением Арбитражного суда Чувашии привлекли к ответственности на 170,8 млн рублей. Решение суда первой инстанции в обжалуемой части оставлено без изменения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт суда.

Постановление вынесено 31 октября. Первый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение Арбитражного суда Чувашии, который частично удовлетворил заявление конкурсного управляющего ООО «Шуба» о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Привлечен к субсидиарной ответственности Михаил Шуба и с него взыскано в пользу общества 170 840 699 рублей 40 копеек, в удовлетворении требований к Игорю Рыбкину и Сергею Стадникову отказано.

Как сообщало ИА REGNUM, решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 31 мая 2016 года ООО «Шуба» признано банкротом.

По данным ЕГРЮЛ, общество было зарегистрировано в 2004 году с уставным капиталом в 260 000 рублей. По последним данным, участниками являются Михаил Шуба (доля 98,12%), Игорь Рыбкин (1,25%), Сергей Стадников (0,63%). Основной вид деятельности — торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах.

Читайте ранее в этом сюжете: Учредителя «мясной» фирмы в Чувашии привлекли к ответственности на 170 млн