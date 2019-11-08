Киев, , 14:40 — REGNUM В финансовой пирамиде, построенной нынешней властью на облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ), что-то вдруг «сломалось», заявил сегодня, 8 ноября, украинский экономист Александр Гончаров.

Дефолт Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт напоминает актуальную статистику — портфель ОВГЗ Украины в собственности нерезидентов по итогам прошедших 5 ноября аукционов увеличился на 1,07 млрд грн и достиг исторического максимума — 100,99 млрд гривен. С начала 2019 г. только нерезиденты увеличили вложения в ОВГЗ почти в 16 раз (!), в т. ч. — объем долларовых ОВГЗ в собственности нерезидентов с начала года увеличился с 0,16 млрд грн до 2,82 млрд грн, в евро — с 0,05 млрд грн до 1,37 млрд грн (в эквиваленте).

Гончаров также отмечает, что ранее эксперты с оптимизмом восприняли заявление министра финансов Оксаны Маркаровой об отказе впредь размещать облигации, номинированные в долларах США и евро, вдруг прилетело сообщение — «как снег на голову» — что 12 ноября Минфин снова будет размещать ОВГЗ, номинированные в долларах США, со сроком обращения 764 дня.

«Это тревожит потому, что наши финансовые власти неизбежно прибегнут к девальвации гривны или — дефолт! Соответственно, долларовые обязательства резко возрастут в стоимости. Тогда и земли не хватит, чтобы рассчитаться… Да, мы лохи, что кормим и держим в высоких кабинетах таких «чудаков», которые стремительно наращивают долговые проблемы страны», — отметил Гончаров.

Он отмечает, что для богатых и кредитоспособных стран сегодня дешевых денег просто завались, а вот для нищей и коррумпированной Украины они абсолютно недоступны.

«Плюс валютные стервятники нас постоянно подталкивают к мысли, что угроза дефолта становится очевидной. Даже МВФ не хочет давать нам свой преддефолтный кредит», — резюмировал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что в конце октября в одном из интервью Маркарова заявила, что облигации внутреннего госзайма, за счет которых бюджет Украины пополнили на несколько десятков миллиардов гривен, в основном покупают местные банки. Также она добавила, что не считает проценты, под которые Украина занимает средства, чрезмерно высокими, подчеркнув, что если Минфин будет занижать ставку доходности ОВГЗ, то их никто не будет покупать. Кроме того, Маркарова признала, что в случае обвала национальной валюты может случиться так, что долг, взятый в долларах или евро, отдать станет невозможно.