Екатеринбург, , 14:36 — REGNUM Депутат Госдумы Андрей Ветлужских («Единая Россия») и депутат свердловского заксобрания Виктор Шептий одобрили реализацию мер губернатора Среднего Урала Евгения Куйвашева. Об этом парламентарии сообщили журналистам.

«Формула Куйвашева» предполагает оказание господдержки предприятиям, если те переходят на коллективные договора и повышают уровень зарплат своих работников.

Шептий подчеркнул, что несправедливо, когда в регионе растут многие экономические показатели, но одновременно с этим падает покупательская способность людей. Парламентарий согласился с тем, чтобы льготы и меры поддержки предоставлялись тем предприятиям, кто последовательно увеличивает заработную плату у своих сотрудников.

Ветлужских же заметил, что рост зарплаты и обеспечение её достойного уровня — это то, на чём настаивают профсоюзы.

«Наша задача, которую поддерживает губернатор — чтобы в коллективных договорах, трехсторонних соглашениях на уровне области была прямая норма. Не просто индексировать с учетом инфляции, а индексировать выше инфляции», — сказал парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловское правительство проверит, как выполняется внедрение «формулы Куйвашева». Отчёт по предприятиям-лидерам и отстающим будет готов к концу 2019 года.

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