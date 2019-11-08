Киев, , 14:25 — REGNUM Европа и Россия, скорее всего, в результате всех транзитных переговоров согласятся на так называемое «разовое» газовое соглашение на сезон 2019−2020 гг. и будут требовать, чтобы Украина его подписала, считает украинский экономист Алексей Кущ.

Эксперт в комментарии «Экономическим новостям» также рассказал о плане, который внешне выглядит привлекательно, но в реальности грозит Украине полной катастрофой. По его словам, россияне будут подыгрывать Европе в плане реализации Третьего энергопакета ЕС — по сути это перевод украинской ГТС в режим открытых аукционов, когда будут продаваться мощности на транзит.

«Естественно, кроме Газпрома их никто покупать не будет. Для нас это вообще катастрофический сценарий, потому что в таком случае придется получать транзит от случая к случаю и постоянно держать трубу в аверсном режиме, держать технологический газ и поддерживать работоспособность ГТС. Вот так бывает, когда домашнее задание не выполняется надлежащим образом», — отметил Кущ.

По мнению эксперта, Украина исключительно сама виновата в том, что оказалась в нынешнем «газовом капкане».

«Желание определенных людей в «Нафтогазе» и правительстве управлять финансовыми потоками и активами очень дорого обходится стране. Если бы у нас была применена модель газового хаба и создана соответствующая законодательная база, граница учета перенесена с западной на восточную, то с россиянами переговоры о транзите уже вели бы западные компании и дилеры, с которыми те работают уже десятки лет и которым бы не предъявляли претензии по Стокгольмскому арбитражу, «нормандскому формату» и всё остальное», — считает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас Украина, Россия и ЕС продолжают дискуссию о формате, в котором транзит российского газа через Украину будет продолжаться после 1 января 2020 года, когда истекает срок действия нынешнего контракта.

6 ноября Газпром заявил, что главными условиями для продолжения транзита газа через Украину является взаимное аннулирование всех судебных требований, восстановление прямых поставок российского газа на Украину, а также внедрение Киевом европейского энергетического законодательства.

В ответ исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что Киев готов начать «с чистого листа» в том смысле, что новый контракт на транзит Газпром будет заключать с независимым оператором ГТС Украины, который создадут в результате анбандлинга. Вместе с тем Витренко подчеркнул — это не означает, что «Нафтогаз» отказался от своих требований по решениям арбитражей.

Сегодня, 8 ноября, в Брюсселе проходят очередные «технические консультации» между Украиной, Россией и Еврокомиссией о подписании соглашения по транзиту. Министр энергетики Украины Алексей Оржель в комментарии прессе заявил, что украинская сторона настроена конструктивно и «рассчитывает на такой же подход остальных участников консультаций».