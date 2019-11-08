Варшава, , 14:17 — REGNUM Антимонопольный регулятор Польши UOKiK подверг французскую компанию Engie, являющуюся одним из инвесторов проекта «Северный поток — 2», штрафу в 172 млн злотых (€40,3 млн) за отсутствие сотрудничества в деле о строительстве газопровода. Об этом 8 ноября сообщается в официальном аккаунте UOKiK в соцсети Twitter.

Евро

«Мы наложили на Engie Energy штраф в размере 172 миллиона злотых за постоянный и необоснованный отказ в отправке запрошенных документов», — говорится в сообщении UOKiK.

Также в нем уточняется, что штраф на компанию Engie наложен по делу о проекте «Северный поток — 2».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что планы ФРГ по «Северному потоку-2» это игра не по правилам.