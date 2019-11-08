Анталья, Турция, , 14:31 — REGNUM В соответствии с данными, предоставленными Управлением культуры и туризма Турецкой провинции Анталья по столичному аэропорту, число туристов, прибывших в город с 1 января по 31 октября 2019 года на 17,4% превысило аналогичный показатель прошлого года. Таким образом, туристическую столицу Турции посетило 14,136 млн иностранных гостей, что является для города историческим рекордом, а в общей массе туристов безоговорочное лидерство принадлежит гражданам России.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, за весь 2018 год Анталью посетило 4,8 млн российских туристов, а с 1 января по 31 октября — 4,68 млн, в этом же году этот показатель уже составляет более 5,4 млн человек. Глава профессионального объединения руководителей отелей Турции Улкай Атмаджа подчеркнул, что Россия является важнейшим рынком для турецкого туристического сектора.

Он добавил: «Отели Антальи все ещё заполнены российскими туристами. Число гостей из России росло на протяжении каждого прошлого года. Сейчас Россия — наш главный рынок. То, что мы смогли так укрепиться на этом рынке, — успех нашего сектора и его партнёров. Российский рынок все ещё демонстрирует спрос и ещё покажет свою важность даже зимой».