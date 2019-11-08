Самара, , 14:27 — REGNUM Автозаправочные станции ООО «Радуга» в Новокуйбышевске оштрафовали за некачественное топливо. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По сообщению пресс-службы надзорного ведомства, в ходе проверки топлива на автозаправочных станциях по ул. Самарское шоссе, д. 5 и ул. Промышленной, д. 2б в Новокуйбышевске, которые принадлежат ООО «Радуга», были отобраны пробы моторного топлива марки АИ-92-К5, ДТ-3-К5.

Анализ данных проб показал, что они по некоторым показателям не соответствуют ГОСТу 32 513−2013 и требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 013/2011.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.43.1 КоАП РФ. В результате ООО «Радуга» оштрафовали на 500 тыс. рублей.

Отмечается, что руководство автозаправочных станций уже устранило допущенные нарушения закона.