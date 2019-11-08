Душанбе, , 14:07 — REGNUM За три квартала 2019 года объём внешнего товарооборота Таджикистана составил свыше 3,1 млрд долл., что в сравнении с показателем за аналогичный период 2018 года выше на 1% или на 31,6 млн долл.

На протяжении девяти месяцев 2019 года Таджикистан торговал со 102 странами мира, но из 88 стран закупил товаров больше, чем экспортировал на территории этих государств. При этом из 51 страны Таджикистан ограничился только импортом. Экспорт таджикистанской продукции в эти страны не осуществлялся. И только с 14 странами экспорт товаров из Таджикистана превышает импорт, но этот показатель довольно не высок.

Так в Швейцарию и Турцию Таджикистан продаёт драгоценные металлы, алюминий и хлопок-волокно.

В Сан-Марино, Катар и Мьянму Таджикистан только экспортирует свою продукцию (359,8 тыс. долл.), притом, что показатель импорта здесь нулевой.

По данным агентства по статистике при президенте Таджикистана, торговый баланс сложился отрицательный — 1 млрд 612 млн 700 тыс. долл.

Импорт товаров за указанный период времени составил более 2,3 млрд долл., что в сравнении с аналогичным периодом 2018 года больше на 3,1% или на 72 млн 100 тыс. долл. А вот экспорт товаров за этот отрезок времени снизился на 5% или 40 млн 400 тыс. долл. и составил 768,3 млн долл.