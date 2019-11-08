Гонконг, Китай, , 14:06 — REGNUM Гонконгский Диснейленд может потерять около $275 млн в случае продолжения протестов. Об этом 8 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Согласно прогнозу руководства Disney доходы парка развлечений в первом квартале 2020 года сократятся на $80 млн, а если беспорядки продолжатся, то в 2020 году Диснейленд Гонконга в общем недополучит около $275 млн.

Компания также собщила инвесторам, что из-за уменьшения количества туристов в регионе она вынуждена была внести изменения в планы по реализации проектов парка.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Гонконге скончался студент, участвовавший в протестных акциях. Он упал с четырёхметровой высоты, это произошло во время разгона спецназом толпы протестующих.

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