Бишкек, , 14:05 — REGNUM Доходы республиканского бюджета Киргизии с учетом грантов государственных инвестиций по итогам 2019 года должны будут составить 155 млрд 318,7 млн сомов (141 млрд 456 млн рублей) или 25,9% ВВП. Об этом сообщает пресс-служба парламента страны.

Расходы республиканской казны в этот период запланированы на уровне 165 млрд 264 млн сомов (150 млрд 513 млн рублей) или 27,5% валового внутреннего продукта страны.

Таким образом, дефицит республиканского бюджета Киргизии в текущем году прогнозируется в сумме 9 млрд 945,3 млн сомов (9 млрд 57 млн рублей) или 1,7% ВВП страны.