Горно-Алтайск, , 13:36 — REGNUM Столица Горного Алтая вошла в число российских городов, отстающих в реализации проектов благоустройства. Как сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты», работы в Горно-Алтайске выполнены на 45%.

Хуже ситуация обстоит в городах Городец, где готовность составляет 4%, Камызяк (31%), Касимов (40%), Плес (40%) и Опочка (41%). Всего в списке отстающих по состоянию на 1 ноября — десять проектов.

Между тем, в пятницу зампред правительства России Виталий Мутко заявил, что регионы, не сумевшие реализовать проекты, не будут допущены к новому конкурсному отбору.

«Регионы, которые реализуют проекты с нарушением сроков, не смогут принять участие в конкурсе», — отметил он, добавив впрочем, что они вновь могут быть допущены, если отставание будет устранено.

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