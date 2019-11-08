Архангельск, , 13:26 — REGNUM К началу октября государственный долг Архангельской области составил 26,2 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на региональный минфин.

По сравнению с началом года он уменьшился на 9,4 млрд рублей. В структуре госдолга большую часть занимают бюджетные и коммерческие кредиты.

«Параметры государственного долга соответствуют условиям соглашений, заключенных с Минфином России», — подчеркнули в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года в бюджет Архангельской области поступило почти 40 млрд налогов, что на 2,7 млрд рублей больше, чем годом ранее.