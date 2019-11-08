Москва, , 13:26 — REGNUM В России ставка по ипотеке в размере 7,9% годовых, указанный в нацпроекте «Жилье и городская среда» как целевой показатель на 2024 год, может быть достигнута раньше данного срока. Об этом 8 ноября заявил замглавы министра финансов Алексей Моисеев.

«Я думаю, даже раньше (перевыполним показатель), может, в 2023, 2022 году, если все дальше пойдет, как есть», — сказал Моисеев на заседании проектного комитета нацпроекта «Жилье и городская среда».

Читайте также: Российские семьи с детьми-инвалидами смогут получать льготную ипотеку

По его словам, в следующем году средняя ставка по ипотеке достигнет показатель в 8,7% годовых, как это определено в нацпроекте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ставки по ипотеке в перспективе нескольких лет могут составить 7−8%. Она подчеркнула, что ставки по ипотеке будут снижаться вслед за снижением инфляции:

«Мы рассчитывали, что действительно, в перспективе нескольких лет ипотечная ставка может составить 7−8%, если инфляция у нас будет на уровне 4%, не будет каких-то дополнительных рисков», - сказала Набиуллина.

Читайте также: Набиуллина прогнозирует снижение ставок по ипотеке