Архангельск, , 13:20 — REGNUM В Архангельской области растет объем собираемых налогов.

Налоги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, с начала года в казну Архангельской области поступило 39,4 млрд рублей, это на 2,7 млрд рублей больше, чем годом ранее. С территории Ненецкого автономного округа получено 6,2 млрд рублей. Налоговые отчисления от округа увеличились на 767 млн рублей, или на 14,1%.

Основными налогами, формирующими доходы областной казны, являются налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций, акцизы. Поступления налога на прибыль составили почти 15 млрд рублей, по отношению к уровню прошлого года они выросли на 7,2%.

«Другим налогом, формирующим областной бюджет, является налог на доходы физических лиц, доля которого в рассматриваемом периоде составила почти 30 процентов. Поступления по этой статье составили 13,6 млрд рублей, что на 4,4 процента больше, чем в прошлом году. Такой темп прироста налога соответствует росту фонда оплаты труда по Архангельской области — плюс 4,6 процента в январе-августе текущего года», — пояснила министр финансов Архангельской области Елена Усачёва.

Всего за три квартала 2019 года в областной бюджет поступило 45,6 млрд рублей налоговых и неналоговых платежей. Годовой план, утвержденный областным законом, выполнен на 78,2 процента.

Несмотря на рост налоговых отчислений, региональный бюджет испытывает потребность в увеличении федеральных субсидий. Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей сессии депутаты Архангельского областного собрания одобрили текст обращения председателю правительства РФ с просьбой изменить методику предоставления субсидий регионам. Теперь размер субвенции не покрывает расходы медицинских организаций области на увеличение стоимости услуг ЖКХ, компенсацию проезда медикам к месту отдыха, повышение МРОТ. При этом регионам приходится расходовать дополнительные средства на увеличение стоимости медицинской помощи по профилю «Онкология», повышение зарплат медицинских работников в соответствии с «майским» Указом президента и на другие цели.