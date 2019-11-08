Абакан, , 13:19 — REGNUM Совет муниципальных образований Хакасии обратился к главе региона Валентину Коновалову, спикеру республиканского парламента (Верховного совета) Владимиру Штыгашеву и полпреду президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергею Меняйло с требованием финансовой помощи.

В муниципальных образованиях Хакасии сложилась критическая финансовая ситуация, передаёт издание Pulse19.ru.

В обращении к властям республики Совет муниципальных образований Хакасии сообщил, что просроченная финансовая задолженность увеличилась на 42,2%, составив на 1 октября 2019 года 876 808,6 тыс. рублей (616 444,5 тыс. рублей на начало текущего года). Сумма по исполнительным листам — 499 902,8 рубля. У 51 поселения из 86 заблокированы счета на сумму 125 757,9 тыс. рублей. Также заблокированы счета 250 учреждений районного и городского уровня из 492-х на сумму 374 144,9 рубля.

Кроме того, до конца текущего года закончились лимиты бюджетных ассигнований на зарплату на сумму 289 812,2 тыс. рублей.

На первоочередные расходы муниципальным образованиям Хакасии необходимо 391 664 тыс. рублей. Долг по бюджетным кредитам оценивается в 859 320 тыс. рублей.

Совет муниципальных образований Хакасии считает, что бюджеты принимаются без учета сложившейся кредиторской задолженности и реальной расходной потребности на содержание бюджетной сети. А вместо помощи минфин Хакасии предоставляет муниципальным образованиям бюджетные кредиты.

Ассоциация требует дополнительной финансовой помощи до конца текущего года в размере 499 902,8 тыс. рублей. Эти деньги необходимы для разблокировки счетов. Ещё 391 664 тыс. рублей требуется для формирования лимитов по первоочередным расходам, а на погашение бюджетных кредитов нужно 317 992,6 тыс. рублей.

Если власти Хакасии не удовлетворят озвученные требования, муниципальные образования будет вынуждены ввести временное управление бюджетом.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года Верховный совет Хакасии обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой о финансовой помощи. Депутаты заявили, что собственные доходы бюджета республики не обеспечивают исполнения первоочередных социально значимых и приоритетных расходных обязательств. По данным парламента Хакасии, бюджет республики «из-за изменений на федеральном уровне бюджетного и налогового законодательства» в 2012—2018 годах потерял 5 млрд 681 млн рублей.

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