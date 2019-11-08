Сочи, Краснодарский край, 8 ноября 2019, 13:11 — REGNUM Постановление правительства о создании инновационного научно-технологического центра «Сириус» подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Информация об этом появилась 8 ноября в ряде СМИ. Сам документ пока не опубликован ни на сайте правительства РФ, ни в системе официального опубликования правовых актов.
Отметим, что в соответствии с проектом данного постановления, опубликованного ранее, инновационный цент займётся разработками по различному ряду направлений, в числе которых: цифровые, интеллектуальные производственные технологии, роботизированные системы, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта, генетика, иммунобиология, биомедицина, вычислительная биология, междисциплинарные гуманитарные исследования, включая исследования в области педагогических и когнитивных наук. Организацией, наделяемой полномочиями инициатора проекта по созданию и обеспечению функционирования Центра, назван образовательный фонд «Талант и успех».
Образовательный центр «Сириус» в Сочи был создан образовательным фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Ежемесячно в «Сириус» приезжают 800 детей в возрасте 10−17 лет из всех регионов России.