Сочи, Краснодарский край, , 13:11 — REGNUM Постановление правительства о создании инновационного научно-технологического центра «Сириус» подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Информация об этом появилась 8 ноября в ряде СМИ. Сам документ пока не опубликован ни на сайте правительства РФ, ни в системе официального опубликования правовых актов.

«Сириусу» передаются фонду 163 земельных участка в Краснодарском крае и восемь нежилых зданий — склад и трансформаторные подстанции. Минэкономразвития и Минфин должны решить вопрос о бюджетном наполнении, а госкомпании и госкорпорации будут поучаствовать в проектах «Сириуса», — написал в своём телеграм-канале «Политджойстик» политолог Марат Баширов.

Отметим, что в соответствии с проектом данного постановления, опубликованного ранее, инновационный цент займётся разработками по различному ряду направлений, в числе которых: цифровые, интеллектуальные производственные технологии, роботизированные системы, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта, генетика, иммунобиология, биомедицина, вычислительная биология, междисциплинарные гуманитарные исследования, включая исследования в области педагогических и когнитивных наук. Организацией, наделяемой полномочиями инициатора проекта по созданию и обеспечению функционирования Центра, назван образовательный фонд «Талант и успех».

Образовательный центр «Сириус» в Сочи был создан образовательным фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Ежемесячно в «Сириус» приезжают 800 детей в возрасте 10−17 лет из всех регионов России.